Бокерия рассказал, с какого возраста надо вести здоровый образ жизни

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия рассказал РИА Новости, что здоровым образом жизни надо начинать заниматься с детства.
«Ребенка надо учить не только читать и писать, рисовать и музицировать, но и правильно жить, питаться, заниматься спортом», — сказал он.
По словам кардиохирурга, забота о здоровье должна быть частью общей культуры человека. Он добавил, что заложить эту мысль в голову ребенка — первоочередная задача родителей, о которой многие часто забывают.