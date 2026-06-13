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Бокерия рассказал, с какого возраста надо вести здоровый образ жизни

Бокерия: здоровым образом жизни надо начинать заниматься с детства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия рассказал РИА Новости, что здоровым образом жизни надо начинать заниматься с детства.

«Ребенка надо учить не только читать и писать, рисовать и музицировать, но и правильно жить, питаться, заниматься спортом», — сказал он.

По словам кардиохирурга, забота о здоровье должна быть частью общей культуры человека. Он добавил, что заложить эту мысль в голову ребенка — первоочередная задача родителей, о которой многие часто забывают.