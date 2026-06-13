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В центре Вашингтона заметили загадочную надпись с намёком на убийство Трампа

В центре Вашингтона на Национальной аллее на тропе появилась крупная загадочная надпись — цифры 8647. Сторонники президента США ДональдаТрампа считают, что это может быть призывом к его убийству, сообщает NBC News.

Источник: Life.ru

Выцветшие цифры заметили фотографы перед празднованием 250-летия США и дня рождения Трампа 14 июня. Полиция начала расследование. Представитель МВД назвал инцидент «безумным актом вандализма».

В администрации президента считают надпись шифром, подстрекающим к покушению. На сленге 86 может означать устранение, а 47 — номер Трампа как 47-го президента. Ранее комбинация 8647 появлялась на акциях противников Трампа как символ сопротивления его политике.

Хейтеров у Трампа действительно немало. Ранее Life.ru рассказывал, что против президента США взбунтовались американские журналисты из-за его постоянных оскорблений в их адрес. При этом больше всего от главы государства достаётся именно журналисткам. Недавно во время интервью он назвал одну из таких тупой и резко покинул помещение.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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