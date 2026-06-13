В центре Вашингтона заметили загадочную надпись с намёком на убийство Трампа

Хейтеров у Трампа действительно немало. Ранее Life.ru рассказывал, что против президента США взбунтовались американские журналисты из-за его постоянных оскорблений в их адрес. При этом больше всего от главы государства достаётся именно журналисткам. Недавно во время интервью он назвал одну из таких тупой и резко покинул помещение.