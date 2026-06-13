Медведеву выписали из больницы после операции

«Все, я уже дома. Сижу охлаждаю ноги льдом. Все перемотано, ботинки теперь — мои лучшие друзья на ближайшие недели. Пока что все в йоде, но зато уже дома, здесь попроще, так что восстанавливаемся», — написала она в своем Telegram-канале.