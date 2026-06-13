Медведеву выписали из больницы после операции

Фигуристка Евгения Медведева сообщила, что ее выписали из больницы после операции.
«Все, я уже дома. Сижу охлаждаю ноги льдом. Все перемотано, ботинки теперь — мои лучшие друзья на ближайшие недели. Пока что все в йоде, но зато уже дома, здесь попроще, так что восстанавливаемся», — написала она в своем Telegram-канале.
12 мая Медведева перенесла операцию на обеих ногах. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию показала фото из больничной палаты. На опубликованной фотографии видно, что у нее перебинтованы ноги.
До этого Евгения Медведева рассказала, что ее свадьба с танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым состоится ближайшим летом.
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