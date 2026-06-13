Новый автобус поступил в парк общественного транспорта Москвы

В новом автобусе оборудованы 25 сидячих мест, есть системы климат-контроля, медиапанели и USB-зарядки для гаджетов. Кроме того, в салоне предусмотрена площадка для колясок и велосипедов. Машина может вмещать до 70 пассажиров. Новый автобус курсирует по маршруту № 1465 от станции метро «Ховрино» до микрорайона Подрезково в Химках.