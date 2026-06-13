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Новый автобус поступил в парк общественного транспорта Москвы

В салоне машины есть системы климат-контроля, медиапанели и USB-зарядки для гаджетов, а также площадка для колясок и велосипедов.

Парк общественного транспорта Москвы получил первый современный автобус среднего класса пассажировместимости КамАЗ-4290, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Машина курсирует между столицей и Московской областью, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению [мэра] Сергея Собянина мы обновляем подвижной состав для улучшения качества обслуживания пассажиров как в столице, так и в Московской области. Современные автобусы российского производства повышают комфорт поездок в ближайшее Подмосковье. В этом году в парки Мосгортранса придет 72 автобуса КамАЗ-4290», — добавил он.

В новом автобусе оборудованы 25 сидячих мест, есть системы климат-контроля, медиапанели и USB-зарядки для гаджетов. Кроме того, в салоне предусмотрена площадка для колясок и велосипедов. Машина может вмещать до 70 пассажиров. Новый автобус курсирует по маршруту № 1465 от станции метро «Ховрино» до микрорайона Подрезково в Химках.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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