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В Хабаровске завершился фестиваль «Российская студенческая весна»

В торжественной Церемонии закрытия пятого Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» для профессиональных образовательных организаций принял участие губернатор Дмитрий Демешин, сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: "Российская газета"

В торжественной Церемонии закрытия пятого Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» для профессиональных образовательных организаций принял участие губернатор Дмитрий Демешин, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава Хабаровсокго края лично поздравил земляков из ансамбля «Аконит» Хабаровского краевого колледжа искусств, завоевавших Гран-при в номинации «Вокал». Вместе с председателем Российского Союза Молодежи Дмитрием Покровским они вручили награды победителям в общекомандном зачете.

На третьем месте по итогам фестиваля оказалась команда из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Второе место завоевала делегация из Пермского края. Студенты из Якутии стали победителями фестиваля, а обладателями Гран-при — молодежь Ямало-Ненецкого автономного округа.

Дмитрий Демешин поздравил всех участников и призеров фестиваля и пожелал им дальнейших успехов.

«Ваш энтузиазм и драйв смогут изменить нашу страну к лучшему», — сказал глава Хабаровского края.

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