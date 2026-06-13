В Хабаровске завершился фестиваль «Российская студенческая весна»

В торжественной Церемонии закрытия пятого Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» для профессиональных образовательных организаций принял участие губернатор Дмитрий Демешин, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава Хабаровсокго края лично поздравил земляков из ансамбля «Аконит» Хабаровского краевого колледжа искусств, завоевавших Гран-при в номинации «Вокал». Вместе с председателем Российского Союза Молодежи Дмитрием Покровским они вручили награды победителям в общекомандном зачете.
На третьем месте по итогам фестиваля оказалась команда из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Второе место завоевала делегация из Пермского края. Студенты из Якутии стали победителями фестиваля, а обладателями Гран-при — молодежь Ямало-Ненецкого автономного округа.
Дмитрий Демешин поздравил всех участников и призеров фестиваля и пожелал им дальнейших успехов.
«Ваш энтузиазм и драйв смогут изменить нашу страну к лучшему», — сказал глава Хабаровского края.