В Смоленской области построят круглогодичный курортный комплекс

Современный курортный комплекс планируется построить на берегу реки Вазузы в Сычевском муниципальном округе Смоленской области. Появление нового туристического объекта соответствует целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Соответствующее соглашение губернатор Василий Анохин заключил на Петербургском международном экономическом форуме. По проекту специалисты возведут на территории гостиничный комплекс из 20 домов в русском стиле, ресторан, банный и спа-комплексы, построят речную марину и организуют автокемпинг. Отдыхать там можно будет круглый год.
Инвестору уже предоставили земельный участок. Теперь он активно готовится к работам: выполнены изыскательские работы, обеспечено подключение к инженерным сетям и начато благоустройство. Реализация проекта рассчитана до 2029 года.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.