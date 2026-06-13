В Нижнем Новгороде изобрели универсальный гидравлический стенд

Универсальный гидравлический стенд разработали и запатентовали в Нижегородском государственном техническом университете им. Р. Е. Алексеева при поддержке национального проекта «Средства производства и автоматизации», сообщили в вузе.
Промышленный образец представляет собой учебно-лабораторное оборудование. Он позволяет моделировать работу гидравлических систем. Установка поможет студентам осваивать дисциплины, связанные с гидравлическим циклом.
«Слово “универсальный” в названии отражает ключевую конструктивную особенность: стенд предназначен для проведения нескольких типовых лабораторных работ на одной установке — без необходимости задействовать отдельное оборудование для каждого эксперимента. В частности, на стенде проводятся работы по изучению объемного гидропривода с дроссельным регулированием и снятию его характеристик», — сказал один из авторов разработки Артем Шутов.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.