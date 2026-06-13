В Нижнем Новгороде изобрели универсальный гидравлический стенд

«Слово “универсальный” в названии отражает ключевую конструктивную особенность: стенд предназначен для проведения нескольких типовых лабораторных работ на одной установке — без необходимости задействовать отдельное оборудование для каждого эксперимента. В частности, на стенде проводятся работы по изучению объемного гидропривода с дроссельным регулированием и снятию его характеристик», — сказал один из авторов разработки Артем Шутов.