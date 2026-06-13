Победителей Всероссийской студенческой весны выбрали в Хабаровске

Завершилась программа выступлением секретной приглашенной звезды. На сцену перед гостями и жителями Хабаровска вышла российская певица Мия Бойка. Она исполнила свои самые нашумевшие хиты, некоторые из которых по просьбе участников фестиваля прозвучали несколько раз.