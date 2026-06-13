Победителей Всероссийской студенческой весны выбрали в Хабаровске

В Хабаровске завершилась Всероссийская студенческая весна, в ходе торжественной церемонии определили победителей фестиваля. Лучшие номера показали на главной сцене перед жителями краевой столицы и гостями со всей России. Как прошел финальный день Студвесны — в фоторепортаже ИА «Хабаровский край сегодня».
На протяжении всей недели участники фестиваля вели подготовку и представляли жюри свои лучшие работы по целому ряду направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео» и «Арт». В каждой категории выбрали лучшие команды, представляющие родные регионы.
Награды вручили и в главной категории Студвесны — «Региональная программа». Обладателем Гран-при стала делегация из Ульяновской области. Первое место домой увезли студенты из Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Томской области. Второе место заняли ребята, представлявшие Ханты-Мансийский автономный округ и Республику Татарстан. Дипломы за третье место вручили команде Республики Саха (Якутия).
Завершилась программа выступлением секретной приглашенной звезды. На сцену перед гостями и жителями Хабаровска вышла российская певица Мия Бойка. Она исполнила свои самые нашумевшие хиты, некоторые из которых по просьбе участников фестиваля прозвучали несколько раз.
Напомним, что на открытии Студвесны в Хабаровске выступила «Моя Мишель». Коллектив исполнил полюбившиеся многим композиции, строчкам которых вторили горожане и гости Хабаровска.