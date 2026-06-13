Для лесхозов в Липецкой области закупили новый трактор

Новый трактор «Беларус 82.1» приобрели для лесхозов на территории Липецкой области, сообщили в управлении лесного хозяйства региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Современный трактор предназначен для работ по воспроизводству лесов. Техника была закуплена за счет субвенций федерального бюджета. Ее можно использовать, например, при подготовке почвы, выкопке сеянцев, уходе за деревьями, вывозе с плантаций заготовленных новогодних сосенок. Это уже девятый трактор, закупленный для лесхозов.
«Именно такое количество тракторов в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства утверждено нормативом обеспеченности лесохозяйственной техникой и оборудованием для Липецкой области», — подчеркнули в региональном управлении лесного хозяйства.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.