Для лесхозов в Липецкой области закупили новый трактор

Современный трактор предназначен для работ по воспроизводству лесов. Техника была закуплена за счет субвенций федерального бюджета. Ее можно использовать, например, при подготовке почвы, выкопке сеянцев, уходе за деревьями, вывозе с плантаций заготовленных новогодних сосенок. Это уже девятый трактор, закупленный для лесхозов.