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В Хабаровске открылся первый на Дальнем Востоке фиджитал-центр

Внутри нового пространства есть игровые зоны с компьютерами и консолями, а снаружи — поле для мини‑футбола.

Источник: Национальные проекты России

Первый на Дальнем Востоке фиджитал-центр открылся в Хабаровске на территории арены «Ерофей», что отвечает задачам госпрограммы «Спорт России». Современная площадка объединила виртуальный и реальный спорт, сообщили в администрации города.

Внутри нового пространства есть три игровые зоны: компьютерный зал на 20 мест, зона игровых консолей и VR‑пространство. Помимо этого, в комплексе предусмотрены раздевалки и душевые, медицинский кабинет, серверная, холл и помещение для приема пищи.

Снаружи центра оборудованы поле для мини‑футбола с искусственным покрытием, зона стритбола, воркаут‑комплекс и трибуны для зрителей. Объект оснащен «умными» опорами, которые обеспечивают освещение, видеонаблюдение, точки доступа к Wi‑Fi, музыкальное сопровождение и возможность зарядки мобильных устройств.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.