На 30 млн рублей оштрафовали УК Волгоградской области за текущие трубы и крыши

С января по май 2026 года УК и коммунальщики Волгограда и области «заработали» более 30 миллионов рублей штрафов за несоблюдение лицензионных требований. Наказание назначили управляющим и ресурсоснабжающим организациям, предприятиям ЖКХ и их должностным лицам за нарушение обязательных требований жилищного законодательства. Только за май оштрафовали 46 компаний на восемь миллионов рублей.