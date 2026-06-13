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Евгений Иванушкин рассказал о проблемах с финансированием ХК «Старт»

От этого зависит участие клуба в чемпионате России.

Источник: Комсомольская правда

Первый Вице-президент Федерации хоккея с мячом России Евгений Иванушкин рассказал о проблемах с финансированием ХК «Старт» в Нижнем Новгороде. Он сообщил об этом, отвечая на вопрос о перспективах строительства крытого стадиона в столице Приволжья.

— По Нижнему Новгороду скажу так — разговоры идут. Василий Иванович Суханов, который отвечает за нижегородскую команду, обещает, что дворец будет. Мы его очень ждем. Даже знаю, что есть проект. Обсуждаем с властями Нижнего Новгорода этот момент, — рассказал Евгений Иванушкин. — Но сейчас в Нижнем Новгороде есть проблемы с финансированием команды. Так что первоочередно решить вопрос об участии «Старта» в Чемпионате России, нежели постройка крытого ледового дворца.

Тем не менее, по словам Иванушкина, подобные стадионы планируется постепенно построить во всех регионах. Первые проекты уже находятся в заключительной стадии проектирования — они будут типовыми и модульными, построенными по аналогии со шведскими дворцами.