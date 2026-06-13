Евгений Иванушкин рассказал о проблемах с финансированием ХК «Старт»

— По Нижнему Новгороду скажу так — разговоры идут. Василий Иванович Суханов, который отвечает за нижегородскую команду, обещает, что дворец будет. Мы его очень ждем. Даже знаю, что есть проект. Обсуждаем с властями Нижнего Новгорода этот момент, — рассказал Евгений Иванушкин. — Но сейчас в Нижнем Новгороде есть проблемы с финансированием команды. Так что первоочередно решить вопрос об участии «Старта» в Чемпионате России, нежели постройка крытого ледового дворца.