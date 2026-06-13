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В Нальчике благоустроят новое общественное пространство

На территории бывшего мясокомбината создадут сквер с пешеходными дорожками, деревьями, детской и спортивной площадками.

Источник: Национальные проекты России

Строительство сквера стартовало в Нальчике на территории бывшего мясокомбината, сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Создание новых общественных пространств — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты уже приступили к первому этапу работ. Они расчищают место от строительного и бытового мусора, а также выравнивают ландшафт для подготовки к основному этапу благоустройства.

В будущем сквере планируется организовать сеть удобных пешеходных маршрутов с освещением, высадить молодые деревья, кустарники и клумбы с декоративными растениями. Также на территории появятся игровая зона для детей и спортивная площадка с тренажерами. Помимо этого, рабочие установят скамейки, перголы и беседки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.