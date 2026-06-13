В Нальчике благоустроят новое общественное пространство

Строительство сквера стартовало в Нальчике на территории бывшего мясокомбината, сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Создание новых общественных пространств — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты уже приступили к первому этапу работ. Они расчищают место от строительного и бытового мусора, а также выравнивают ландшафт для подготовки к основному этапу благоустройства.
В будущем сквере планируется организовать сеть удобных пешеходных маршрутов с освещением, высадить молодые деревья, кустарники и клумбы с декоративными растениями. Также на территории появятся игровая зона для детей и спортивная площадка с тренажерами. Помимо этого, рабочие установят скамейки, перголы и беседки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.