Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема магния

Бесконтрольный прием магния может ударить по сердцу, почкам и дыхательной системе. Об этом предупредила врач, кандидат медицинских наук Любовь Станкевич. Волгоградцам, которые самостоятельно назначают себе этот препарат от усталости и бессонницы, специалист советует сначала обратиться к врачу.
Станкевич опровергла распространенный миф о магнии как универсальном средстве от стресса. Усталость, раздражительность и бессонница могут указывать на анемию, проблемы с щитовидной железой или дефицит других элементов — но не обязательно на нехватку магния.
В группу риска при приеме препарата врач включила людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипотоников, пациентов с нарушениями ритма сердца, болезнями печени и кишечника, а также спортсменов, беременных и тех, кто принимает мочегонные.
«Если нарушения сна, судороги, слабость или другие симптомы возникают регулярно, важно не заниматься подбором добавок самостоятельно, а искать их истинную причину вместе со специалистом», — заключила Станкевич.
Особую осторожность врач рекомендует людям с болезнями почек: при сниженной функции магний хуже выводится из организма и накапливается, провоцируя скачки давления и замедление сердечного ритма. Прежде чем принимать препарат, необходимо сдать анализ крови и проконсультироваться с терапевтом, — пишет «Газета.ru».
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