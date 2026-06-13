Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема магния

Бесконтрольный прием магния может ударить по сердцу, почкам и дыхательной системе. Об этом предупредила врач, кандидат медицинских наук Любовь Станкевич. Волгоградцам, которые самостоятельно назначают себе этот препарат от усталости и бессонницы, специалист советует сначала обратиться к врачу.