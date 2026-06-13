Самарский Роспотребнадзор опубликовал черный список пляжей

«По микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям пробы воды на пляжах озер Сакулино-1 и Сакулино-2 в Новокуйбышевске не соответствуют нормативам, — предупредили в Роспотребнадзоре Самарской области. — Купание здесь рекомендуем ограничить. Чтобы предупредить население о неудовлетворительном качестве воды, власти должны установить на этих пляжах аншлаги (черный шар или плакат “Купание запрещено”)», — пишет 63.ру.