Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Геленджике открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

Там будет работать центр тестирования, который поможет определить подходящий для детей вид спорта.

Физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Геленджике Краснодарского края. Строительство спортивных объектов соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации города-курорта.

В новом учреждении будут проводить тренировки по единоборствам, игровым и танцевальным видам спорта, художественной и эстетической гимнастике. Также там откроются краевые и муниципальные секции по соответствующим видам спорта и центр тестирования.

«Уникальный центр тестирования позволит в раннем возрасте выявлять предрасположенность детей к тому или иному виду спорта. И тем самым сделать их путь в спорте максимально эффективным и комфортным», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Агибалов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.