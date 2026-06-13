В Геленджике открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Геленджике Краснодарского края. Строительство спортивных объектов соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации города-курорта.
В новом учреждении будут проводить тренировки по единоборствам, игровым и танцевальным видам спорта, художественной и эстетической гимнастике. Также там откроются краевые и муниципальные секции по соответствующим видам спорта и центр тестирования.
«Уникальный центр тестирования позволит в раннем возрасте выявлять предрасположенность детей к тому или иному виду спорта. И тем самым сделать их путь в спорте максимально эффективным и комфортным», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Агибалов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.