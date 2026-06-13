За сутки ростовские спасатели потушили восемь пожаров

За прошедшие сутки спасатели ликвидировали восемь техногенных пожаров на территории Ростовской области. Об этом рассказали в региональном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций.
— 12 июня наши подразделения также выезжали на ликвидацию последствий семи дорожно-транспортных происшествий. В ходе работ сотрудники ведомства спасли двух человек, — поделились спасатели.
Всего к реагированию на экстренные вызовы за сутки привлекали 140 специалистов и 35 единиц техники.
Напомним, в ночь на субботу, 13 июня, системы противовоздушной обороны сбили почти 20 беспилотников над Батайском и четырьмя районами области. Всего же по стране военные перехватили 177 украинских летательных аппаратов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.