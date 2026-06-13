В поселке Тамала Пензенской области отремонтируют поликлинику

Ремонт поликлиники стартовал в участковой больнице поселка Тамала Пензенской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«Тамалинская участковая больница представляет собой крупное медицинское объединение, обслуживающее более 12 тысяч человек. В ее состав входят стационар на 50 коек, поликлиника мощностью 250 посещений в смену, а также 17 фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории [Тамалинского] района», — рассказал главный врач Тамалинской участковой больницы Андрей Лагутин.
По словам директора учреждения Вадима Суслина, в поликлинике уже завершены демонтажные работы, теперь специалисты приступили к отделке стен. Параллельно с этим они провели перепланировку санитарных узлов, залили полы и начали прокладывать электрические сети и линии связи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.