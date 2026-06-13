«Нас ждёт прохладный день»: калининградцам рассказали о погоде в субботу, 13 июня

В субботу, 13 июня, в Калининграде и на западе региона ливни и грозы наиболее вероятны. Об этом говорится в прогнозе от сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».
— В Калининграде и на западе региона (Багратионовский, Зеленоградский, Гурьевский районы) ливни и грозы наиболее вероятны примерно 10 часов до 15 часов, а также вечером (после 19 часов), на остальной части области — периодические ливни и грозы ожидаются до вечера, — поделились наблюдениями авторы прогноза.
Днем потеплеет лишь до +15…+18°С. При осадках температура будет снижаться до +14…+16°С.
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