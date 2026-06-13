Риски пищевых отравлений в поездке: как не испортить себе отдых

Соблюдение правил гигиены и правильный выбор продуктов, их обработки становится особенно актуальным вне дома. Как не испортить поездку за город или путешествие кишечной инфекцией, рассказал врач-гигиенист отдела гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Юрий Горенюк.
Основные рекомендации, по словам врача, сводятся к правильному выбору продуктов, которые можно брать с собой, отправляясь в путь.
Так, не стоит брать с собой на природу свежее мясо — оно должно быть предварительно замариновано (если речь идет о приготовлении шашлыков) или полностью термически обработано, если продукт берется в ссобойку в качестве перекуса в дороге.
Также Горенюк рекомендует покупать продукты питания только в стационарных торговых точках и ни в коем случае не на стихийных рынках у остановок общественного транспорта или на обочинах дорог.
«Перед поездкой лучше заранее продумать ассортимент безопасных блюд, сладостей и напитков, а также использовать закрытые контейнеры для транспортировки», — подчеркнул врач.
Также врач напомнил о том, что необходимо обязательно мыть руки перед приготовлением пищи и непосредственно перед едой. В крайнем случае, если нет доступа к чистой воде, руки можно обработать антисептиком.
Также стоит соблюдать разумные меры предосторожности при купании в открытых водоемах.
«В воде встречаются кишечная палочка, ротавирус, энтеровирус, вирус гепатита А, яйца гельминтов (глистов) и другие возбудители», — подчеркнул Горенюк.
Поэтому разумно выбирать только разрешенные для купания места, при купании следить за тем, чтобы вода случайно не попала в рот, подчеркнул гигиенист.