Маршрут стал безопаснее: прокуратура Солнечного района добилась ремонта колодцев рядом со школой

Сотрудники прокуратуры проверили состояние дренажных колодцев по пути к школе № 3 в поселке Солнечном. Надзорное ведомство обнаружило разрушенную бетонную облицовку и отсутствие люков. После вмешательства прокуроров все выявленные недостатки устранили. Колодцы отремонтировали и закрыли новыми стальными крышками, которые плотно прилегают к основанию. Источник: прокуратура Хабаровского края.