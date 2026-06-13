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Маршрут стал безопаснее: прокуратура Солнечного района добилась ремонта колодцев рядом со школой

Сотрудники прокуратуры проверили состояние дренажных колодцев по пути к школе № 3 в поселке Солнечном. Надзорное ведомство обнаружило разрушенную бетонную облицовку и отсутствие люков. После вмешательства прокуроров все выявленные недостатки устранили. Колодцы отремонтировали и закрыли новыми стальными крышками, которые плотно прилегают к основанию. Источник: прокуратура Хабаровского края.

Сотрудники прокуратуры проверили состояние дренажных колодцев по пути к школе № 3 в поселке Солнечном. Надзорное ведомство обнаружило разрушенную бетонную облицовку и отсутствие люков. После вмешательства прокуроров все выявленные недостатки устранили. Колодцы отремонтировали и закрыли новыми стальными крышками, которые плотно прилегают к основанию. Источник: прокуратура Хабаровского края.