Гаранин обозначил задачи «Пари НН» на сезон в Первой лиге

Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин обозначил цели «Пари НН» на сезон в Первой лиге. В интервью пресс-службе клуба Гаранин отметил, что после вылета из РПЛ основной задачей стала психологическая перезагрузка команды.
«Сейчас наша главная задача — перезагрузиться ментально. Переживать вылет тяжело, и этот груз нам предстоит сбросить с плеч», — заявил Вадим Гаранин.
По словам тренера, восстановление формы и настроя будет строиться через интенсивную работу.
«Тренировки, тренировки и ещё раз тренировки. Если долго “тухнуть” — это путь в никуда», — подчеркнул Гаранин.
Гаранин также обозначил подход к игре команды в новом сезоне.
«Нам нужна просто сильная команда с умением играть и с мячом, и без мяча», — отметил главный тренер.
По словам Гаранина, перед клубом поставлена задача максимально высоких результатов, при этом особое внимание уделят формированию состава и интеграции молодых игроков.
Напомним, в структуру тренерского штаба вошли: помощники главного тренера Алексей Гусев и Дмитрий Комбаров; тренеры по физподготовке Илья Гердт и Андрей Пустовит; тренер вратарей Евгений Костенко; аналитик Игорь Стебенев и видеооператор Иван Бурмистров.