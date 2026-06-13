В Москве начнут воссоздание нижнего иконостаса храма Петра и Павла

«Восстановлены фасады в стиле московского барокко, натуральные каменные и доломитовые полы, лепной декор, чугунные лестницы и ограды. В планах на 2026-й — начало работ по воссозданию нижнего иконостаса», — написал он в «Максе».
Также специалисты отреставрировали произведения церковной масляной живописи, которые были скрыты под несколькими слоями обоев, уточнил мэр.
Собянин отметил, что храм, построенный в 1704—1723 годах по указу Петра I под руководством архитектора Ивана Зарудного, является объектом культурного наследия федерального значения. В 2021 году город приступил к комплексному восстановлению его фасадов и интерьеров.