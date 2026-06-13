Перинатальный центр Уфы получил новое оборудование

Новое оборудование поступило в городской клинический перинатальный центр Уфы по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.
Учреждение получило два новых аппарата УЗИ. От старых они отличаются высокой точностью визуализации, чувствительными датчиками и расширенными диагностическими возможностями. Например, оборудование можно использовать на ранних сроках беременности или при скрининге новорожденных.
«Для нашего коллектива крайне важно, чтобы каждая женщина чувствовала себя уверенно. Мы хотим, чтобы наши пациентки знали: их здоровье и здоровье будущего ребенка находятся в надежных руках квалифицированных специалистов с современным оборудованием», — отметила главный врач городского клинического перинатального центра Уфы Зухра Гурова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.