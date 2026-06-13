Депутат из Ростовской области погибла в зоне СВО

Депутат Щепкинского сельского поселения Ростовской области 42-летняя Ангелина Подкопаева погибла в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 12 июня сообщила администрация Аксайского района.
Подкопаева исполняла депутатские обязанности с 2021 года. Через год она заняла должность исполнительного секретаря местного отделения «Единой России».
В январе 2026 года женщина заключила контракт с Министерством обороны и ушла на военную службу. У погибшей остались двое детей — 16-летний сын и 12-летняя дочь.
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