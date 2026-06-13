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Волгоградцам пояснили, нужно ли разблокировать телефон для полиции

Юрист напомнил жителям Волгоградской области о правах при проверке документов. Как пояснил адвокат Сергей.

Юрист напомнил жителям Волгоградской области о правах при проверке документов. Как пояснил адвокат Сергей Жорин, сотрудник полиции не имеет права требовать разблокировку телефона при проверке документов.

По закону сотрудник должен представиться, предъявить удостоверение и назвать причину остановки. Личный досмотр полицейский может проводить в присутствии двух понятых или под видеозапись. Досмотр телефона возможен лишь при наличии судебного решения.

— Требование разблокировать телефон, показать личные фотографии, переписку и чаты без процессуального оформления нельзя считать обычным досмотром. Конституция РФ прямо предусматривает, что ограничение тайны переписки допускается только на основании судебного решения, — пояснил адвокат.

Незаконная проверка телефона грозит сотруднику служебную проверку и дисциплинарную ответственность.