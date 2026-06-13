Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарские студенты будут обязаны изучать четыре новых предмета

В образовательную программу Самарской области добавят четыре обязательных предмета для студентов.

Источник: Комсомольская правда

Скоро студенты всех вузов России будут в обязательном порядке изучать четыре дисциплины: историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом сообщает «Газета.ру», ссылаясь на слова главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

По его словам, эти предметы станут обязательными для всех без исключения студентов, независимо от будущей профессии. Также министр сообщил, что в этом году количество бюджетных мест в вузах увеличится на 250 по сравнению с прошлым годом.

Напомним, губернатор Самарской области поручил построить новый корпус в «Волжском Артеке».