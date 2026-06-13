Нижегородцы могут получить до 500 000 рублей при ДТП с роботом-курьером

Несмотря на это робот имеет страховой полис с покрытием до 500 тысяч рублей ущерба. Если действия доставщика приведут к повреждению имущества, то отвечать за это будет его собственник. В обратной ситуации ответственность ляжет на водителя — с учетом наличия полиса ОСАГО или КАСКО.