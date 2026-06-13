Нижегородцы могут получить до 500 000 рублей при ДТП с роботом-курьером

Водителям могут компенсировать до 500 000 рублей в случае ДТП, если виновником стал робот-доставщик. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».
О первых авариях с участием роботов на улицах Нижнего Новгорода стало известно в мае. Тогда курьер съехал с тротуара и задел припаркованный автомобиль.
Как уточнили представители компании, пока в городе не зафиксировали инцидентов, где была бы установлена вина робота-доставщика. Представители сервиса утверждают, что устройства движутся в соответствии с ПДД. При внештатной ситуации к управлению подключается оператор.
Несмотря на это робот имеет страховой полис с покрытием до 500 тысяч рублей ущерба. Если действия доставщика приведут к повреждению имущества, то отвечать за это будет его собственник. В обратной ситуации ответственность ляжет на водителя — с учетом наличия полиса ОСАГО или КАСКО.
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