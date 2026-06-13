«Главное — мы россияне». Две межнациональные семьи рассказали секрет счастья

Насчёт уважения — не просто слова. Идрис делает всё возможное для развития хутора, который стал для него родным. Сегодня он является главой Перелазовского сельского поселения, председателем местного Совета депутатов. Забот, конечно, много, но и радостей немало. Так, совсем недавно всем поселением отмечали праздник Троицы, на который приехали гости со всей Волгоградской области и соседних регионов. Люди были самых разных национальностей, и всё было одинаково хорошо в гостеприимном казачьем поселении.