«Главное — мы россияне». Две межнациональные семьи рассказали секрет счастья

День России, который мы будем отмечать 12 июня, — это повод не только вспомнить о славной истории страны, но и подумать о дне сегодняшнем, о том, что одной из главных основ нашей державы была и остаётся семья — крепкая, счастливая, любящая. При этом совершенно неважно, какой национальности муж и жена. Главное, что мы — россияне.
Идрис + Анна = любовь.
Свою вторую половину Идрис Идрисов встретил в 2002 г. Молодой даргинец приехал на концерт в Дом культуры в казачий хутор Перелазовский Клетского района из соседнего Калмыкова. И здесь его ждал не просто концерт, а такой подарок судьбы, который бывает раз в жизни, — знакомство с красавицей-казачкой, дочерью местного атамана Фёдора Баева.
Идрис и Анна тогда ещё были молоды, и любовь возникла не сразу. Чувство окрепло во время учёбы — вместе учились в Волгоградской сельскохозяйственной академии. Анна была студенткой факультета ветеринарии, Идрис учился по профилю механизации сельского хозяйства.
Чувство прошло проверку временем, оно оказалось взаимным и крепким. 2007 год стал для пары счастливым: Идрис и Анна сыграли свадьбу.
"У нас дома царит взаимопонимание: никто в позу не становится, — говорит Идрис Идрисов. — Казалось бы, я — даргинец (это народность Дагестана), а супруга — казачка, но взгляды на жизнь, отношение к семье, близким, детям у нас одинаковые. При этом основа — уважение к старшим. Анна воспитывает детей казаками, а в быту используем даргинский язык. И, конечно, любим русский. Объясняем детям, что русский делает нас частью великой культуры, а даргинский язык и казачий диалект помогают сохранять связь с предками и усиливают остроту ума.
— Мы чтим традиции и обычаи: отмечаем и мусульманский Курбан-байрам и православную казачью Троицу, — продолжает Идрис. — Сейчас мы живём здесь, на донской земле, и я глубоко уважаю и чту традиции казаков".
Насчёт уважения — не просто слова. Идрис делает всё возможное для развития хутора, который стал для него родным. Сегодня он является главой Перелазовского сельского поселения, председателем местного Совета депутатов. Забот, конечно, много, но и радостей немало. Так, совсем недавно всем поселением отмечали праздник Троицы, на который приехали гости со всей Волгоградской области и соседних регионов. Люди были самых разных национальностей, и всё было одинаково хорошо в гостеприимном казачьем поселении.
Немалая нагрузка и у Анны: она — директор местной школы. Ответственную работу успешно совмещает с ролью жены и мамы. В семье трое детей: дочь Дарина и два сына — старший Арсений и младший Семён.
«В семье всегда стараемся найти компромисс, — продолжает делиться Идрис. — Помним народную мудрость относительно того, что муж — голова, а жена — шея».
Супруги Идрисовы не только воспитывают своих детей, но и много делают для мальчишек и девчонок Перелазовского. Так, вместе с ТОСом «Перелазовское-Центр» они организуют автопробеги по местам боевой славы, ухаживают со школьниками за памятниками, могилами советских бойцов и участников СВО. Уверены, что в таких совместных реальных делах рождается искренняя любовь к малой родине, а ещё все ребята объединяются в общем важном деле и становятся частью одного целого.
«Наша школа — многонациональная, — рассказывает Анна Идрисова. — Есть татары, казахи, мордва, дагестанцы. Живём дружно, у нас много общих дел: регулярно собираем и отправляем посылки добра и тепла нашим защитникам».
И взрослые, и дети помогают также Фёдору Баеву в создании музея казачьей старины, который он создал в Перелазовском и поддерживает уже 20 лет, неустанно наполняя раритетами. Это ещё одно важное и объединяющее всех дело.
«Уверены, что традиции, память о прошлом нужно бережно хранить, поскольку это — наша история, — говорит Идрис Идрисов. — Это то наследие, которое надо передавать из поколения в поколение. Если не будем помнить свои истоки, корни, утратим будущее».
Вместе — почти четверть века.
Рашид и Анна Юсуповы познакомились также в 2002 г. Анна — русская, Рашид — узбек.
"Я был бригадиром, а Анна — студенткой, приехала на стажировку, — вспоминает Рашид.
Прекрасная девушка покорила его с первого взгляда. Но Рашид обычаи и традиции своего народа помнил твёрдо: прежде чем начать ухаживать, он попросил разрешения у отца Анны, как это принято у узбеков".
А дальше была очень красивая и яркая история любви: Рашид старался радовать Анну южными цветами и сладостями, окружил девушку вниманием и заботой.
Она скоро поняла: такому человеку можно доверять, его чувства самые искренние.
«То, что мы разных национальностей, нас вообще не волновало, — вспоминает Анна. — Главное, что взгляды на жизнь, семью у нас были схожими».
А потом была свадьба, и полетели годы… Сейчас за плечами уже почти четверть века вместе, совместной дочери Анастасии 17 лет. Кроме того, в семье воспитали и сына Рашида от первого брака, сейчас Ивану — 25.
Анне многие подруги завидуют, ведь Рашид — отличный кулинар и с удовольствием готовит дома. Узбекский плов, шурпа (мясной суп), манты — его фирменные блюда. Признаётся, что готовит с душой.
И вообще он — настоящий муж и защитник. За плечами у него служба на СВО в казачьей бригаде «Терек» и ранение, которое заставило вернуться к мирной жизни. Но Рашид постоянно выезжает на территории новых российских республик, а также в зону СВО с волонтёрской миссией «Народы вместе — сквозь года». Здесь он готовит для бойцов и мирных жителей свой фирменный плов.
«Мне отец говорил, что у мужчины должно быть 10 профессий, — рассказывает Рашид. — У меня это — строительство, кулинария, военное дело».
Рашид открывает такой семейный секрет: он считает, что мальчиков надо воспитывать, а девочек баловать, что он и делает. А ещё активно занимается общественной работой: возглавляет национально-культурную автономию узбеков региона.
«Главное в нашей семье — это глубокое взаимоуважение, — говорит Рашид Юсупов. — У всех равные права, никто друг на друга не давит. В доме есть и православные иконы, и мусульманские чётки. Главное — есть понимание, поддержка, забота и бережное отношение другу к другу, а это первостепенно для семейного счастья».