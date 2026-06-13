Недельные магнитные бури с 21 июня обрушатся на нижегородцев

О предстоящих с 21 июня затяжных геомагнитных штормах информирует нижегородцев портал my-calend.ru. В частности, начнётся волна возмущений с небольших трёхбалльных значений, вечером 22 июня буря усилится до четырёх баллов.
Такая интенсивность магнитных штормов сохранится долго, вплоть до вечера 27 июня, затем геомагнитные возмущения ослабнут.
В нынешние выходные Нижегородская область также переживает магниные бури — 13 июня, в субботу, возмущения достагают шестибалльной силы.
В такие дни у метеочувствительных людей могут наблюдаться головные боли, слабость, приступы сонливости.
Тем не менее нижегородский учёный-физик Евгений Чупрунов заявлял nn.aif.ru, что влияние магнитных бурь на здоровье большинства люлей преувеличено.