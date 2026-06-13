Спасатели помогли сорвавшемуся со снежника нижегородцу в Карачаево-Черкесии

Сотрудники МЧС помогли нижегородцу в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как стало известно, житель Нижнего Новгорода был в составе туристической группы. Регистрацию в подразделениях МЧС он не проходил. В какой-то момент мужчина сорвался со снежника в районе перевала Федосеева и травмировался.
Спасатели оказали первую помощь нижегородцу, а затем спустили его в поселок Архыз и передали медикам.
Ранее мы писали, что спасатели доставили на берег находившуюся под Канавинским мостом женщину.
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