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Спасатели помогли сорвавшемуся со снежника нижегородцу в Карачаево-Черкесии

Инцидент случился в районе перевала Федосеева.

Источник: Живем в Нижнем

Сотрудники МЧС помогли нижегородцу в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, житель Нижнего Новгорода был в составе туристической группы. Регистрацию в подразделениях МЧС он не проходил. В какой-то момент мужчина сорвался со снежника в районе перевала Федосеева и травмировался.

Спасатели оказали первую помощь нижегородцу, а затем спустили его в поселок Архыз и передали медикам.

Ранее мы писали, что спасатели доставили на берег находившуюся под Канавинским мостом женщину.

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