Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к легендарному спортсмену, которого знают миллионы, сообщила пресс-служба президента.
Так, 13 июня белорусским лидером были направлены поздравления заслуженному мастеру спорта СССР Леониду Тараненко, которому исполнилось 70 лет.
В своем поздравлении Лукашенко подчеркнул, что самые яркие страницы белорусской тяжелой атлетики неразрывно связаны с именем Тараненко. Глава страны назвал чемпиона белорусским «волатам», напомнив о достижениях, которые занесены в Книгу рекордов Гиннесса.
— Миллионы любителей спорта знают Леонида Тараненко как выдающегося мастера железной игры, на победном счету которого многочисленные высшие награды первенств планеты и мировые рекорды. Сегодня вы остаетесь настоящим белорусским «волатам», чьи легендарные достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса, — сказано в поздравлении.
Кроме того, белорусский президент обратил внимание на многолетнюю общественную деятельность Леонида Тараненко, которая направлена на пропаганду спорта, продвижение олимпийских идеалов, поддержку ветеранов отрасли.