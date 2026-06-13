Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обратился к легендарному спортсмену, которого знают миллионы

Лукашенко обратился к легендарному штангисту, назвав его белорусским «волатам».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к легендарному спортсмену, которого знают миллионы, сообщила пресс-служба президента.

Так, 13 июня белорусским лидером были направлены поздравления заслуженному мастеру спорта СССР Леониду Тараненко, которому исполнилось 70 лет.

В своем поздравлении Лукашенко подчеркнул, что самые яркие страницы белорусской тяжелой атлетики неразрывно связаны с именем Тараненко. Глава страны назвал чемпиона белорусским «волатам», напомнив о достижениях, которые занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

— Миллионы любителей спорта знают Леонида Тараненко как выдающегося мастера железной игры, на победном счету которого многочисленные высшие награды первенств планеты и мировые рекорды. Сегодня вы остаетесь настоящим белорусским «волатам», чьи легендарные достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса, — сказано в поздравлении.

Кроме того, белорусский президент обратил внимание на многолетнюю общественную деятельность Леонида Тараненко, которая направлена на пропаганду спорта, продвижение олимпийских идеалов, поддержку ветеранов отрасли.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше