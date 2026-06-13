Лукашенко обратился к легендарному спортсмену, которого знают миллионы

— Миллионы любителей спорта знают Леонида Тараненко как выдающегося мастера железной игры, на победном счету которого многочисленные высшие награды первенств планеты и мировые рекорды. Сегодня вы остаетесь настоящим белорусским «волатам», чьи легендарные достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса, — сказано в поздравлении.