Правительство выделило средства на систему мониторинга глюкозы

«Благодаря федеральному финансированию, во втором полугодии 2026 года и в первом полугодии 2027 года, приборами мониторинга уровня глюкозы будут бесплатно обеспечены все нуждающиеся в них беременные женщины и дети с сахарным диабетом I типа», — сообщили в пресс-службе кабмина.