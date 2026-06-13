Юбилейный фестиваль «Сибирский первоцвет» проходит в Красноярске

В Красноярске в десятый раз открылся фестиваль «Сибирский первоцвет». Он проходит с 12 по 14 июня в Культурно-историческом центре «Успенский» на Лесной, 55а, и набережная Енисея у стен монастыря. Напомним, что вход на него свободный.
Организаторы рассказали, что этот летний праздник уже успел полюбиться местным жителям и снова собрал тех, кто неравнодушен к цветам, теплу и ярким событиям. В программе — мастер-классы по флористике и декоративно-прикладному творчеству, показ народной одежды, выступления академических хоров, народных ансамблей и других творческих коллективов.
Также работает ярмарка сибирских мастеров. Для ее гостей подготовили 12 цветочных арт-объектов и специальную фотозону.