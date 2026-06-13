Юбилейный фестиваль «Сибирский первоцвет» проходит в Красноярске

В Красноярске в десятый раз открылся фестиваль «Сибирский первоцвет». Он проходит с 12 по 14 июня в Культурно-историческом центре «Успенский» на Лесной, 55а, и набережная Енисея у стен монастыря. Напомним, что вход на него свободный.