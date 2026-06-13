Волонтеры наведут порядок в кирхе постройки XIX века в поселке Гремячье

— Мы продолжаем нашу невероятную работу по преображению родного края! На очереди — кирха постройки XIX века в поселке Гремячье! Мы и здесь наведем порядок, а также придадим мощный импульс к преображению архитектурного памятника на нашем «Черняховском кольце», — сообщают организаторы.