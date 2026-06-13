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«Чёрное небо» вновь накроет Красноярск и большинство территорий края

Режим НМУ прогнозируется с 19:00 13 июня до 19:00 14 июня.

Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности прогнозируется в ближайшие сутки на большинстве территорий Красноярского края.

По данным Среднесибирского УГМС, НМУ ожидаются с 19:00 13 июня до 19:00 14 июня в Красноярске, Дивногорске, городских и сельских поселениях Ачинского, Балахтинско-Новоселовского, Бирилюсского, Боготольского, Козульского, Назаровского, Ужурского, Шарыповского, Абанского, Большемуртинского-Сухобузимского, Богучанского, Дзержинско-Тасеевского, Емельяновского, Енисейского, Иланско-Нижнеингашского, Ирбейско-Саянского, Казачинско-Пировского, Канского, Кежемского, Манско-Уярского, Мотыгинского, Рыбинского, Северо-Енисейского, Сосновоборского, Туруханского и Эвенкийского округов, а также в ЗАТО Железногорск, ЗАТО Зеленогорск, ЗАТО поселок Солнечный.

И с 19:00 13 июня до 10:00 14 июня — на территории Минусинского, Курагинского, Ермаковского, Идринско-Краснотуранского, Каратузского, Шушенского округов.

«Прошу предприятия с источниками воздействия на атмосферный воздух приступить к мероприятиям, снижающим вред. А жителей — отказаться от проведения работ, приводящих к загрязнению воздуха, и сообщать о случаях нарушения природоохранного законодательства по телефону горячей линии министерства 8−800−20−11−116», — призвал министр экологии региона Владимир Часовитин.

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