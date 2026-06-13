«Чёрное небо» вновь накроет Красноярск и большинство территорий края

По данным Среднесибирского УГМС, НМУ ожидаются с 19:00 13 июня до 19:00 14 июня в Красноярске, Дивногорске, городских и сельских поселениях Ачинского, Балахтинско-Новоселовского, Бирилюсского, Боготольского, Козульского, Назаровского, Ужурского, Шарыповского, Абанского, Большемуртинского-Сухобузимского, Богучанского, Дзержинско-Тасеевского, Емельяновского, Енисейского, Иланско-Нижнеингашского, Ирбейско-Саянского, Казачинско-Пировского, Канского, Кежемского, Манско-Уярского, Мотыгинского, Рыбинского, Северо-Енисейского, Сосновоборского, Туруханского и Эвенкийского округов, а также в ЗАТО Железногорск, ЗАТО Зеленогорск, ЗАТО поселок Солнечный.