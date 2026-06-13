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Бесплатные правовые консультации пройдут в Шатковском округе

В мероприятии могут принять участие все желающие.

Источник: Живем в Нижнем

Юристы проведут правовой информационный день в Шатковском округе Нижегородской области 16 июня. Об этом сообщили в ГБУ «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц».

Правовые консультации готовы оказать всем желающим, в том числе предпринимателям и старостам сельских поселений муниципалитета. Специалисты ответят на вопросы граждан, а также расскажут им о важных изменениях в российском законодательстве.

Напомним, что ГБУ НО «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц» занимается вопросами земельного, трудового, семейного, наследственного, пенсионного, градостроительного правами и другими.

Ранее мы писали, что бесплатная правовая консультация для нижегородских пенсионеров пройдет 25 июня.