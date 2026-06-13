Бесплатные правовые консультации пройдут в Шатковском округе

Юристы проведут правовой информационный день в Шатковском округе Нижегородской области 16 июня. Об этом сообщили в ГБУ «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц».
Правовые консультации готовы оказать всем желающим, в том числе предпринимателям и старостам сельских поселений муниципалитета. Специалисты ответят на вопросы граждан, а также расскажут им о важных изменениях в российском законодательстве.
Напомним, что ГБУ НО «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц» занимается вопросами земельного, трудового, семейного, наследственного, пенсионного, градостроительного правами и другими.
Ранее мы писали, что бесплатная правовая консультация для нижегородских пенсионеров пройдет 25 июня.