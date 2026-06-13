В Краснодаре задержали гадалку, обманувшую клиентку на 500 тысяч рублей

Уточняется, что оперативники калининградского уголовного розыска в рамках служебной командировки в Краснодарский край установили местонахождение подозреваемой и задержали ее. При обыске по месту проживания гадалки изъяты деньги на сумму более миллиона рублей, четыре мобильных телефона, карты и другие предметы, имеющие значение для следствия.