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Волгоградка Михеева — вице‑чемпионка и бронзовый призёр чемпионата мира по шашкам

В турецкой Аланье прошёл 7‑й чемпионат мира по шашкам‑100 среди спортсменов с ограниченными возможностями.

В турецкой Аланье прошёл 7‑й чемпионат мира по шашкам‑100 среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья (7th World Draughts‑100 Disabilities Championship). Турнир собрал более 70 участников из 10 стран.

Сборная России выступила блестяще, завоевав в общей сложности 12 медалей: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые. Такой результат — яркое свидетельство высокого уровня подготовки отечественных спортсменов и развития адаптивного спорта в стране.

Особого внимания заслуживает выступление Снежаны Михеевой из Волгоградской области. Спортсменка продемонстрировала стабильность и волю к победе, став вице‑чемпионкой мира в быстрой программе (рапид) — она заняла 2‑е место. В классической программе волгоградка также показала отличный результат, замкнув тройку призёров и завоевав бронзу. Её двойное попадание на пьедестал — показатель универсальности и умения держать удар в разных форматах игры.

В быстрой программе ещё одно серебро взяла Анна Пронина, а третье место досталось Александру Лушникову. В классических шашках на высшую ступень пьедестала поднимались три российских спортсмена: Александр Халтагаров, Антонина Аввакумова и Сергей Сокол. Серебро в этой дисциплине завоевали Иван Лопухин, Анна Пронина и Александр Лукин. Бронзовыми призёрами стали Александр Лушников, Снежана Михеева и Андрей Никитин.

Стоит отметить, что участие российских спортсменов в соревнованиях стало возможным благодаря поддержке Российского спортивного фонда, который вносит важный вклад в развитие адаптивного спорта и помогает атлетам реализовывать свой потенциал на международной арене.

Этот чемпионат ещё раз доказал: ограничения по здоровью — не преграда для больших побед, а сила воли, упорство и мастерство способны преодолевать любые барьеры.

Александр Веселовский.

Фото: Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

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