Волгоградка Михеева — вице‑чемпионка и бронзовый призёр чемпионата мира по шашкам

Особого внимания заслуживает выступление Снежаны Михеевой из Волгоградской области. Спортсменка продемонстрировала стабильность и волю к победе, став вице‑чемпионкой мира в быстрой программе (рапид) — она заняла 2‑е место. В классической программе волгоградка также показала отличный результат, замкнув тройку призёров и завоевав бронзу. Её двойное попадание на пьедестал — показатель универсальности и умения держать удар в разных форматах игры.