В Ижевске отремонтировали переулок Ястребовский

«К работам дорожники подошли комплексно: не просто обновили проезжую часть, но и укрепили основание, обустроили пешеходные дорожки и там, где это необходимо, системы водоотведения. Комплексный подход и учет мнения жителей и общественности при выполнении дорожных ремонтов — это задачи, которые ставит перед нами глава Удмуртии Александр Бречалов», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Геннадий Таранов.