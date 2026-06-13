В Ижевске отремонтировали переулок Ястребовский

Ремонт переулка Ястребовского завершили в Ижевске при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.
«К работам дорожники подошли комплексно: не просто обновили проезжую часть, но и укрепили основание, обустроили пешеходные дорожки и там, где это необходимо, системы водоотведения. Комплексный подход и учет мнения жителей и общественности при выполнении дорожных ремонтов — это задачи, которые ставит перед нами глава Удмуртии Александр Бречалов», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Геннадий Таранов.
По этому участку ежедневно добираются до места учебы и работы около тысячи студентов и преподавателей Ижевского финансово-юридического колледжа. Кроме того, переулок Ястребовский соединяет сектор индивидуальной застройки с оживленной автомагистралью на улице Карла Маркса, где курсирует общественный транспорт.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.