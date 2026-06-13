ФК «Уфа» без проблем обыграла любителей из Саранска

В своем первом контрольном матче на сборах 2026 в Саранске ФК «Уфа» одержала победу. Счет матча против команды любителей из Саранска «РМ Рэйл» — 9:0.
Команды сыграли три тайма по 30 минут.
Следующий матч запланирован на 16 июня против «Пари НН».
Счет — 9:0.
В своем первом контрольном матче на сборах 2026 в Саранске ФК «Уфа» одержала победу. Счет матча против команды любителей из Саранска «РМ Рэйл» — 9:0.
Команды сыграли три тайма по 30 минут.
Следующий матч запланирован на 16 июня против «Пари НН».