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ФК «Уфа» без проблем обыграла любителей из Саранска

Счет — 9:0.

В своем первом контрольном матче на сборах 2026 в Саранске ФК «Уфа» одержала победу. Счет матча против команды любителей из Саранска «РМ Рэйл» — 9:0.

Команды сыграли три тайма по 30 минут.

Следующий матч запланирован на 16 июня против «Пари НН».