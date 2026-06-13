Выездной семинар для будущих вожатых «Стажи» прошел в Ярославской области

Будущие вожатые приняли участие в выездном семинаре «Стажи» в Ярославской области, сообщили в региональном молодежном центре «Дворец молодежи. Центр патриотического воспитания». Организация таких мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Работа вожатого требует не только знаний и навыков, но и большой ответственности, умения слышать подростков и быть для них настоящим наставником. Семинар “Стажи” помогает будущим вожатым подготовиться к этой важной роли, получить практические инструменты и почувствовать себя частью большой профессиональной команды», — отметила министр молодежной политики региона Ольга Станишевская.
Программа семинара включала образовательные блоки, тренинги и практические занятия, направленные на развитие профессиональных компетенций участников. Будущие вожатые изучали современные подходы к работе с подростками, особенности формирования комфортной среды в детском коллективе.
Особое внимание было уделено вопросам патриотического воспитания и сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Участники обсудили, как через мероприятия, общение и личный пример вожатый может формировать у подростков активную гражданскую позицию и чувство ответственности.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.