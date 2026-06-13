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Окружная больница в Костроме получила новый аппарат УЗИ экспертного класса

Современное оборудование позволяет проводить весь необходимый спектр диагностических процедур.

Современный аппарат УЗИ экспертного класса поступил в распоряжение окружной больницы, расположенной в Костроме, сообщили в региональном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов. Это отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новый аппарат способен передавать качественное графическое изображение. Это позволит врачам более четко определять наличие или отсутствие патологических изменений. По словам специалистов, на прежнем аппарате можно было обследовать до 5 пациентов в сутки. Появление нового оборудования позволило увеличить этот показатель до 25 человек в день.

«Аппарат отечественный, премиального уровня, позволяет проводить весь необходимый спектр диагностических процедур. Ни в чем не уступает современным аналогам зарубежного производства и является прекрасным примером импортозамещения», — сказал врач ультразвуковой диагностики Александр Чураков.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.