Капремонт Астраханского моста стартует в Волгограде в 2027 году

В Волгограде в 2027 — 2029 года планируют сделать капитальный ремонт Астраханского моста, который соединяет Центральный и Ворошиловский районы. Такую задачу поставил губернатор Андрей Бочаров во время инспекции путепровода на улице Базисной, движение по которому открыли после ремонта на три месяца раньше обещанного.