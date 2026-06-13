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Капремонт Астраханского моста стартует в Волгограде в 2027 году

Сроки профильным ведомствам поставил губернатор Андрей Бочаров.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде в 2027 — 2029 года планируют сделать капитальный ремонт Астраханского моста, который соединяет Центральный и Ворошиловский районы. Такую задачу поставил губернатор Андрей Бочаров во время инспекции путепровода на улице Базисной, движение по которому открыли после ремонта на три месяца раньше обещанного.

Уже в следующем году Астраханский мост дождется капитального ремонта. Завершить работы должны в 2029 году. Также чиновники должны проработать варианты реконструкции Комсомольского моста, который тоже отваливаются куски бетона.