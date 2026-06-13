Евгений Волков: «На поле для гольфа все должности растворяются»

Местные правила устанавливаются главным судьей под конкретное поле. На том турнире было прописано, что столбики, указывающие дистанцию, считаются неподвижным препятствием и их нельзя трогать. Обычно в гольфе эти столбики можно выдернуть из земли, если они мешают стойке или замаху, а потом вернуть на место. Лидеры по привычке в первые дни их убирали. Узнав на третий день, что это было грубым нарушением, они сами пришли к судейской коллегии и честно признались в ошибке. Судья, согласно регламенту, их дисквалифицировал. Это были главные претенденты на победу. Но они сами во всем признались. Гольф — игра честных.