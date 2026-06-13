Свыше 2,5 тысячи человек собрал фестиваль «Велолето-2026» в Суздале

Программа фестиваля включала в себя гонки на разные дистанции по историческим местам, велобиатлон и различные экскурсии. Помимо этого, во время мероприятия состоялись всероссийские соревнования по маунтинбайку. Также на фестивале прошел второй этап велогонки «Россия». В этом году она охватывает девять городов Золотого кольца. Первый этап гонки завершился в Костроме, а третий пройдет в Ярославской области.