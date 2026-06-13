Свыше 2,5 тысячи человек собрал фестиваль «Велолето-2026» в Суздале

Фестиваль «Велолето-2026» прошел в Суздале при поддержке госпрограммы «Спорт России». Его участниками стали более 2,5 тысячи человек, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Владимирской области.
Программа фестиваля включала в себя гонки на разные дистанции по историческим местам, велобиатлон и различные экскурсии. Помимо этого, во время мероприятия состоялись всероссийские соревнования по маунтинбайку. Также на фестивале прошел второй этап велогонки «Россия». В этом году она охватывает девять городов Золотого кольца. Первый этап гонки завершился в Костроме, а третий пройдет в Ярославской области.
Впервые на мероприятии состоялись соревнования Tour de Russie. Эта гонка представляет собой серию велозаездов по исторически значимым местам страны.
«Меняются эпохи, появляются новые средства передвижения, а поклонников велоспорта не становится меньше. В нашем регионе официально занимаются велоспортом свыше 5,5 тысячи человек. Владимирская область снова стала центром спортивного притяжения. Очень рад, что второй год подряд велогонка “Россия” и “Велолето” встречаются в Суздале», — отметил заместитель главы Владимирской области Владимир Куимов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.