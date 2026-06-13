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Домашнюю ферму из 32 кустов конопли выявили в Дзержинске

Ее выращивал 47-летний местный житель.

Источник: Живем в Нижнем

Сотрудники полиции обнаружили наркоплантацию в одном из многоквартирных домов в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По месту жительства 47-летнего местного жителя оперативники нашли 32 куста конопли в горшках, зип-пакеты и стеклянную банку с запрещенным веществом, весы и почти 100 пустых упаковок.

В момент задержания хозяин плантации сам находился в состоянии наркотического опьянения. Он заявил, что выращивал запрещенные растения исключительно для себя.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту находится под стражей, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что более 37 кг наркотиков изъяли из подпольной лаборатории в доме в Ардатовском районе.