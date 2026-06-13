Домашнюю ферму из 32 кустов конопли выявили в Дзержинске

Сотрудники полиции обнаружили наркоплантацию в одном из многоквартирных домов в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
По месту жительства 47-летнего местного жителя оперативники нашли 32 куста конопли в горшках, зип-пакеты и стеклянную банку с запрещенным веществом, весы и почти 100 пустых упаковок.
В момент задержания хозяин плантации сам находился в состоянии наркотического опьянения. Он заявил, что выращивал запрещенные растения исключительно для себя.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту находится под стражей, ему грозит до 3 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что более 37 кг наркотиков изъяли из подпольной лаборатории в доме в Ардатовском районе.