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Мерами соцподдержки воспользовались более 2500 семей в Рязанской области

Родителям, в том числе будущим, предоставили различные выплаты.

Свыше 2,5 тыс. семей в Рязанской области с начала года воспользовались мерами социальной поддержки по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения региона.

Так, 79 беременных студенток получили единовременную выплату. Размер этой меры поддержки — 120 тыс. рублей. Кроме того, 246 молодым семьям предоставили единовременную выплату при рождении третьего и последующих детей. Размер этой меры поддержки — 350 тыс. рублей. Кроме того, свыше 2,3 тыс. семей получили единовременную выплату при рождении ребенка.

Более подробную информацию о доступных мерах соцподдержки можно получить в районных отделах управления социальной защиты населения Рязанской области. Также такая информация размещена по ссылке.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.