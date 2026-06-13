Казань принимает третий этап СМП РСКГ 2026

Соревнования проходят в течение двух дней. В первый день уик-энда запланированы заезды SMP GT4 Russia, SMP Formula 4, «Туринг-лайт» и S1600, а также гонки SMP TCR Russia / «Супер-продакшн». Для зрителей предусмотрены прогулки по стартовой решетке и экскурсии в боксы.
Во второй день программа продолжится гонками «Туринг-лайт» и S1600, SMP Formula 4, а также SMP TCR Russia / «Супер-продакшн». Также запланированы прогулки по пит-лейн и дополнительные экскурсии.
СМП РСКГ — главная национальная серия российского автоспорта, проходящая под эгидой Российской автомобильной федерации при поддержке программы SMP Racing. В сезоне 2026 года календарь включает десять гоночных уик-эндов на шести трассах в шести регионах страны.
Особое внимание этапу придает участие команд из Татарстана в топовом классе SMP TCR Russia. В составе каждой команды есть казанский пилот. Коллектив TAIF Motorsport представляет Дмитрий Брагин — один из самых титулованных российских пилотов последнего десятилетия, шестикратный чемпион России. А за команду Innostage AG Team выступает молодой казанский пилот Рустам Фатхутдинов (сын Народного артиста Татарстана Салавата Фатхутдинова).
В программе этапа — борьба автомобилей разных классов, включая LADA Vesta, Mercedes, Porsche и BMW в категориях TCR и GT4.