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Казань принимает третий этап СМП РСКГ 2026

На автодроме «Казань Ринг Каньон» проходят гонки третьего этапа СМП РСКГ 2026 — Российской серии кольцевых гонок. В Казань приехали российские команды и пилоты, в программе уик-энда — заезды классов SMP TCR Russia, SMP GT4 Russia, «Супер-продакшн», «Туринг-лайт», S1600 и SMP Formula 4.

Источник: ИА Татар-информ

Соревнования проходят в течение двух дней. В первый день уик-энда запланированы заезды SMP GT4 Russia, SMP Formula 4, «Туринг-лайт» и S1600, а также гонки SMP TCR Russia / «Супер-продакшн». Для зрителей предусмотрены прогулки по стартовой решетке и экскурсии в боксы.

Во второй день программа продолжится гонками «Туринг-лайт» и S1600, SMP Formula 4, а также SMP TCR Russia / «Супер-продакшн». Также запланированы прогулки по пит-лейн и дополнительные экскурсии.

СМП РСКГ — главная национальная серия российского автоспорта, проходящая под эгидой Российской автомобильной федерации при поддержке программы SMP Racing. В сезоне 2026 года календарь включает десять гоночных уик-эндов на шести трассах в шести регионах страны.

Особое внимание этапу придает участие команд из Татарстана в топовом классе SMP TCR Russia. В составе каждой команды есть казанский пилот. Коллектив TAIF Motorsport представляет Дмитрий Брагин — один из самых титулованных российских пилотов последнего десятилетия, шестикратный чемпион России. А за команду Innostage AG Team выступает молодой казанский пилот Рустам Фатхутдинов (сын Народного артиста Татарстана Салавата Фатхутдинова).

В программе этапа — борьба автомобилей разных классов, включая LADA Vesta, Mercedes, Porsche и BMW в категориях TCR и GT4.