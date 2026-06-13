Казань принимает третий этап СМП РСКГ 2026

Соревнования проходят в течение двух дней. В первый день уик-энда запланированы заезды SMP GT4 Russia, SMP Formula 4, «Туринг-лайт» и S1600, а также гонки SMP TCR Russia / «Супер-продакшн». Для зрителей предусмотрены прогулки по стартовой решетке и экскурсии в боксы.