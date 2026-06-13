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В донском парке Горького открылась точка бесплатного Wi-Fi

Об этом в своем канале сообщил глава города Александр Скрябин.

По сообщению главы города Александра Скрябина, в парке имени М. Горького открыта точка бесплатного доступа к сети Интернет.

Для обеспечения стабильного соединения в популярных зонах отдыха установлено десять точек доступа. Зона покрытия включает центральные аллеи, территорию у эстрады, парк аттракционов и смотровую площадку.

Доступ к сети открыт для всех посетителей парка: для подключения необходимо выбрать соответствующую сеть на устройстве и пройти короткую процедуру авторизации.

Ранее бесплатный Wi‑Fi был развёрнут на 50 городских остановках. В планах администрации — дальнейшее расширение зон с бесплатным доступом к сети.